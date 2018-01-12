Российский ученый попробует создать живую материю из неживой

Научный сотрудник Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН Владимир Компаниченко намерен создать живые клетки из неживой материи, сообщает «Русская планета».

Ученый подготовил программу экспериментальных исследований. Его идея заключается в том, чтобы создать особые условия, когда химическая жизнь сможет перейти в биологическую.

В ходе опыта для неживой материи будут создаваться стрессовые условия, при которых, по мнению специалиста, должна произойти инверсия потоков информации, энергии и энтропии: свободная энергия будет переправлена внутрь, а энтропия - наружу. При этом режим стресса должен быть оптимальным, чтобы не уничтожить зарождающуюся жизнь.

Самые подходящие условия для такого эксперимента – в Верхнемутновских термальных источниках на Камчатке. Там на протяжении года Компаниченко изучал условия жизни термофильных бактерий, проводя частотный анализ колебания давления, измеряя температуру и анализируя органическое вещество. Подобные условия будут воспроизведены в специальной камере, и если все пойдет по плану, исследуемые молекулы должны «ожить».