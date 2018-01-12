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На Марсе обнаружены запасы заледеневшей чистой воды

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Ученые считают, что замороженная вода под поверхностью Марса пригодна для потребления.

Ученые обнаружили под поверхностью марса обширные пласты чистого водяного льда, передает «Росбалт» со ссылкой на исследование Геологической службы США.

Запасы льда толщиной до 100 метров нашли на глубине 1-2 метра. Открытие совершено с помощью межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, которая сделала снимки подвергнутых эрозии скалистых уступов.

Ученые изучили обнажившиеся породы с помощью спектроскопа CRISM и выяснили, что в них содержится замороженная вода. По мнению специалистов, она может быть пригодна для употребления астронавтами.

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