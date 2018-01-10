Российские ученые нашли стволовые клетки, превращающиеся в жир

Сотрудники факультета Фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова обнаружили группу стволовых клеток, отвечающих на действие гормона ангиотензин II интенсивным образованием жировой ткани, сообщает «Русская планета».

Ученые исследовали действие гормонов на стволовые клетки. Последние не имеют конкретной специализации и способны превращаться в клетки любых тканей и в частности жировой – в адипоциты.

Одна из авторов исследования, Наталья Калинина, полагает, что стволовые клетки с высокой предрасположенностью к адипоцитарной дифференцировке могут стать причиной нарушения формирования жировой ткани.

В современной медицине трансплантацию стволовых клеток используют для восстановления поврежденных тканей. Стволовые клетки жировой ткани считаются наиболее перспективным материалом для регенеративной медицины.

«Полученные данные имеют значение как для фундаментальной науки, так и для прикладных биомедицинских исследований. Они пригодятся при разработке протоколов клеточной терапии с применением стволовых клеток жировой ткани», – пояснила Калинина.