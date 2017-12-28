Ученые объяснили поведение людей в очереди

Люди мечутся из одной очереди в другую из-за того, что им не нравится ощущать себя последними, пишет «Русская планета» со ссылкой на исследование ученых Гарвардского университета.

По словам Райана Буэлла, исследования показывают, что человек, стоящий в очереди предпоследним, на 20% довольнее того, кто замыкает линию. Последнее место негативно влияет на самооценку и самочувствие человека и заставляет его метаться из одной очереди в другую. В итоге такой покупатель теряет на кассе больше времени, нежели чуть более терпеливые.

Подобным образом люди ведут себя не только в обычных очередях, но и в виртуальных, сообщается в работе, опубликованной изданием SSRN. Исследователи также обнаружили, что оценивая скорость передвижения очереди, люди учитывают не количество людей или товаров, а то, сколько места они занимают. В результате они поступают нерационально, выбирая короткую очередь, но содержащую множество мелких товаров.