Российские ученые нашли метод лечения лейкоза

Российские ученые разработали математическую модель лечения острого лимфобластного лейкоза, передает «Русская планета».
Созданием разработки занимались специалисты Балтийского федерального университета имени Канта, Петербургского НИИ фтизиопульмонологии и Курского государственного университета. Они создали модель метаболизма меркаптопурина – лекарства, часто применяемого при лечении лейкоза.
Эта модель позволит регулировать цепочку распада препарата, в каждом случае рассчитывать момент накопления разрушающего ДНК и РНК онкоклеток метаболита и свести к минимуму синтез токсинов, неизбежный при химиотеерапии.