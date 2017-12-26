Российские ученые нашли метод лечения лейкоза

Лучшее в Петербурге

И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе

Елка на Дворцовой, бенгальские огни и цветной дым в парке имени Бабушкина, Рождественские встречи на Елагином острове - все это стоит посетить на рождественских каникулах.