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Российские ученые нашли метод лечения лейкоза

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© Фото: visit-petersburg.ru

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В исследовании участвовали ученые Петербургского НИИ фтизиопульмонологии.

Российские ученые разработали математическую модель лечения острого лимфобластного лейкоза, передает «Русская планета».

Созданием разработки занимались специалисты Балтийского федерального университета имени Канта, Петербургского НИИ фтизиопульмонологии и Курского государственного университета. Они создали модель метаболизма меркаптопурина – лекарства, часто применяемого при лечении лейкоза.

Эта модель позволит регулировать цепочку распада препарата, в каждом случае рассчитывать момент накопления разрушающего ДНК и РНК онкоклеток метаболита и свести к минимуму синтез токсинов, неизбежный при химиотеерапии.

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