В Петербурге вспомнят блокадные «точки жизни»

Акция, посвященная ежедневному мужеству жителей блокадного города, напомнит про жизненно важные для ленинградцев адреса.

Указатели-инсталляции будут поставлены в Василеостровском, Центральном и Петроградском районах – всего по пяти адресам. Они расскажут, что именно находилось на этой улице в годы блокады, позволят выдернуть человека из привычного потока жизни, заострить внимание на знаковых местах города.

Стихийные мемориалы появятся на набережной Лейтенанта Шмидта – напротив Горного института, где ленинградцы брали воду из проруби, на Каменностровском пр., 29, где в годы блокады работала знаменитая кондитерская «Хлеб» (зимой 1941–1942 годов здесь по карточкам можно было получить 125 граммов хлеба), на Фурштатской, 36, где работал один из шести работавших в блокаду роддомов – единственный, не переоборудованный под госпиталь. В 1942 году отсюда выписали 800 живых младенцев.

Мемориал откроется и на 12-й линия Васильевского острова, 41. В годы блокады здесь, на территории бывшей фабрики «Политкаторжанин», находился Витаминный завод, производивший хвойные настои. В деревянном доме – особняке Бремме – для ленинградцев работал пункт выдачи витаминных пайков – «витаминная аптека».

Еще один указатель-мемориал развернется на Петровском острове, 2, где находился стадион им. Ленина. Его деревянные трибуны были розданы на дрова жителям Ленинграда. Их выдавали по ордерам.

«Память о блокаде – это память о подвиге миллионов ленинградцев. Мы ставим указатели-мемориалы, чтобы дать возможность молодежи почувствовать живое дыхание истории, объединить страницы учебников и рассказы родителей с реальным городом. В Петербурге есть памятник проруби на знаменитом спуске у Фонтанки, 21, памятник блокадному колодцу, откуда люди брали воду. Эти бытовые вещи помогали проживать еще один день. Из воспоминаний блокадников мы знаем, что возвращение в дома элекрического света приободрил жителей даже больше, чем увеличение нормы выдачи продуктов. Свет обозначал надежду, возврат к человеческой жизни из «пещерных условий» Вода, хлеб, работающие магазины, витамины, кинотеарты, бани — помогали в сражениях на другом фронте, были синонимами жизни. – отметил организатор акции, руководитель регионального отделения общества «Царьград» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Барканов.

Узнать больше об истории защитников Ленинграда можно в специальном проекте «Стихи памяти».

В установке указателей-мемориалов примут участие представители духовенства, активисты, участники общества «Царьград». У каждого мемориала будут находиться дежурные.