В России у IKEA появился конкурент

Датская компания Jysk, специализирующаяся на товарах для дома и мебели, может вытеснить из России известную и всем полюбившуюся Икею. Конкурент может открыть 200 магазинов по всей стране.

Первый магазин уже открыт. Он расположился в Москве в торговом центре «Тройка». Кроме того, в 2020 году в столице уже насчитывалось четыре магазина. В 2021 году планируется открыть около 9 магазинов рядом со столицей России, а в следующем еще 10 точек.

Генеральный директор «Jysk Россия», Игорь Раич, сообщил, что компания должна стать успешной на российском рынке и в ближайшие 10-15 лет сеть должна разрастись по территории России. Известно, что на открытие каждого магазина необходимо потратить до 350 тысяч евро.