Медики, ведущие борьбу с COVID-19, смогут оформить досрочный выход на пенсию

Татьяна Кусайко, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сообщила, что российские врачи, которые упорно «воюют» с коронавирусной инфекцией, в этом году смогут оформить досрочный выход на пенсию.

«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана»,— заявила замглавы комитета.

Кроме того, медикам будут положены льготы на покупку машины. Выплаты могут составлять до 375 тыс. рублей. Также в 2021 году врачи смогут приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа.