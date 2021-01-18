BMW срочно отзывает из России более 20 тысяч машин

Стало известно, что компания BMW отзывает многочисленные партии из России. Всего будут отозваны 21 693 автомобиля. Занимается этим представительство немецкого автоконцерна в России.

В отзыве участвуют следующие модели, реализованные с ноября 2004 по декабрь 2012: BMW 3 Series Sedan (серия E90), Touring (серия E91), Coupe (серия E92), Cabrio (серия F93).

Причина также уже известна — это ухудшение состояния штекерного соединения жгута проводов, подсоединенного к выходному каскаду вентилятора. В связи с этим может перегреться вставной контакт и произойти короткое замыкание.