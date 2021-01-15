Минтруд сообщил о падении числа безработных россиян

В Министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что количество безработных людей в стране заметно сократилось. Их число упало с 3,1 миллиона человек в начале декабря прошлого года, до 2,7 миллионов человек на сегодняшний день.

«По оперативным данным, в службах занятости на 15 января 2021 года официально зарегистрировано 2,706 миллиона безработных граждан», — говорится в сообщении ведомства.

На 1 декабря 2020 года число безработных насчитывало 3 млн 144 тыс. 51 россиян. Стоит отметить, что в конце сентября прошлого года число официально безработных была на отметке в 3,7 млн граждан.