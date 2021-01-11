Роструд напомнил о следующих длинных выходных

Как сообщают в Роструде, рабочий понедельник, который будет 22 февраля, будет перенесён на субботу.

Таким образом, с 15 по 20 февраля граждане России отработают шестидневную рабочую неделю. Следующая неделя, которая выпадает на праздник Дня защитника Отечества, будет иметь всего три рабочих дня, а именно: с 24 по 26 февраля.

По итогу, в Российской Федерации в новом 2021 году будет семь рабочих недель с сокращёнными рабочими днями.