После Рождества в России начнут действовать новые законы

В России после рождественских праздников вступят в силу новые законы, которые будут касаться качества молочной продукции, продажи курительных жидкостей и одноразовых вейпов. Кроме того, истекают запреты, которые были введены во время пандемии.

С 7 января 2021 года истекает срок действия моратория по банкротствам в отношении должников от кредиторов. Кроме того, 10 января для туристов истекает срок пользования кэшбеком за отдых внутри страны. Также все операции, совершаемые жителями страны, будут находиться под контролем государства.

С 20 января вступит в силу переход для обязательной маркировки молочной продукции. С 28 января будут действовать новые правила, которые направлены на торговлю курительных устройств. Будет запрещена реклама этих приспособлений, а также применение их в неположенном месте.