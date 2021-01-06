Фермер из Еврейской автономной области отразил нападение голодной волчицы.
Волчица пришла в село Новотроицкое поохотиться. Зверь смог загрызть двух собак фермера, а также волчица покусала лошадь.
Нападение лесной хищницы произошло ночью, в тот момент фермер спал. Однако он затем проснулся из-за шума снаружи. Видимо, спросонья, хозяин фермы не подумал о том, что ему могло понадобиться оружие, и это чуть ли не сыграло роль в борьбе с диким хищным животным.
Из подручных средств у мужчины оказался только фонарь, но он не дал волю панике и ему удалось занять сильную позицию в схватке со зверем. Фермер смог навалиться на волчицу.
Мужчина прижал голодную хищницу к земле и задушил, в ходе сражения тоже получил ранения в виде укусов.
Затем приехали специалисты и привили мужчину и всех покусанных животных от бешенства, а погибших собак фермера сожгли.
Фермер из Биробиджана задушил волчицу голыми руками
© Фото: pixabay.com
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Зверь напал на фермера.
Фермер из Еврейской автономной области отразил нападение голодной волчицы.
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