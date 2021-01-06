Фермер из Биробиджана задушил волчицу голыми руками

Фермер из Еврейской автономной области отразил нападение голодной волчицы.

Волчица пришла в село Новотроицкое поохотиться. Зверь смог загрызть двух собак фермера, а также волчица покусала лошадь.

Нападение лесной хищницы произошло ночью, в тот момент фермер спал. Однако он затем проснулся из-за шума снаружи. Видимо, спросонья, хозяин фермы не подумал о том, что ему могло понадобиться оружие, и это чуть ли не сыграло роль в борьбе с диким хищным животным.

Из подручных средств у мужчины оказался только фонарь, но он не дал волю панике и ему удалось занять сильную позицию в схватке со зверем. Фермер смог навалиться на волчицу.

Мужчина прижал голодную хищницу к земле и задушил, в ходе сражения тоже получил ранения в виде укусов.

Затем приехали специалисты и привили мужчину и всех покусанных животных от бешенства, а погибших собак фермера сожгли.