Путин подписал закон об отмене обязательного аудита для некоторых компаний

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал новый федеральный закон, в котором говорится об изменениях критерий для обязательного аудита. Подписанный документ уже находится на официальном портале правовой информации

В связи с новым законом, критерии для обязательного аудита повышаются с 400 млн до 800 млн по доходу и с 60 млн до 400 млн– по активам. Кроме того, будет отменена независимая проверка для благотворительных фондов, чей годовой бюджет не превышает 3 млн рублей.

Изменения вступят в законную силу с 1 января 2021 года.