Федеральный бюджет выделил 1 миллиард на Лиговский путепровод

Реконструкция Лиговского путепровода получила в 2020 году один миллиард рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил генеральный подрядчик компания "Орион плюс".

Бюджет в 2020 году составил 1,65 миллиард рублей, как сообщает компания "Орион плюс", в грядущем 2021 году планируется произвести строительные работы на сумму в размере 2,25 рублей.

Леонид Скобло, руководитель проекта по реконструкции Лиговского путепровода "Орион плюс", поделился, что на данном этапе работ часть старого путепровода уже разобрали полностью, которая находится над железной дорогой. Также демонтаж старого железобетонного моста, который находится над проспектом Народного Ополчения, завершили на 60 процентов.