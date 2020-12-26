Монеточка вышла замуж, но жениха не показала

Певица Елизавета Гырдымова, более известная под псевдонимом Монеточка, ввышла замуж. Сегодня, 26 декабря, на своей страничке в социальных сетях, Лиза поделилась с подписчиками радостным фото. На кадре показано обручальное кольцо, однако жениха не видно.

«Сегодня я вышла замуж», — подписала фотографию артистка.

22-летняя певица старательно скрывает. Однако известно его имя – Виктор. Жениху 33 года, выступает от под псевдонимом БЦХ. Влюбленная пара живет в Сочи, где артистка недавно приобрела дом.

Поклонники активно поздравляют новоиспеченную пару и желают долгой и счастливой совместной жизни.