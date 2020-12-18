Население России сократилось в 10 раз

Сегодня, 18 декабря, в пятницу был опубликован доклад Росстата о социально-экономическом положении страны. В докладе Росстата было сказано, что с января по ноябрь 2020 года население Российской федерации сократилось на почти 382 тысячи человек. Иными словами численность населения упала 0,3 процента.

Статистическое ведомство пояснило в своём докладе, что естественная убыль населения была компенсирована миграционным приростом. Так миграционный прирост смог компенсировать убыль на 18,4 процентов. За прошлый 2019 год за такой же период население уменьшилось в своей численности в 10 раз меньше, чем в 2020 году - около 37 тысяч ( 0,03%).