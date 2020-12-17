Путин прокомментировал индексацию пенсий для работающих пенсионеров

В рамках большой пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос о том, будут ли власти возвращать индексацию пенсий для работающих граждан, которую заморозили 5 лет назад.

Путин пояснил, что индексацию пенсий вернуть только при одном условии — бюджетной обеспеченности страны. Также президент отметил, что государство заботиться о работающих пенсионерах. Кроме того, глава государства отметил, что во времена СССР работающим пенсионерам вообще не платили пенсии.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что Владимир Путин объявил о выплатах семьям с детьми до 7 лет в Новый год по 5 тысяч рублей на ребенка.