Путин ответил на вопрос про онлайн-образование в школах России

В рамках большой пресс-конференции президент России Владимир Путин дал ответ на вопрос об онлайн-образовании, которое сложилось в связи с пандемией.

«Проблема есть. Не у всех есть компьютерное оборудование, есть сложности с интернетом. В 2021 году все школы в России должны получить доступ к высокоскоростному интернету», — заявил президент.

Прокомментировав качество образования, глава государства отметил, что онлайн-образование никогда не заменит прямого контакта и общения с учителем и учеником.

«Тем не менее, онлайн будет использоваться в школах и вузах, система будет развиваться», — заключил глава государства.