Путин объявил о дополнительных выплатах семьям с детьми к Новому году

В рамках большой пресс-конференции президент России Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах к Новому году семьям с детьми. Выплаты получат семьи с детьми до 7 лет. Выплаты составят по 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

"Всем выплатим по 5 тыс. рублей, каждому ребенку. В семье, где есть дети от 0 до 7 лет включительно", — заявил глава государства.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что все выплаты будут перечисляться так же, как весной были перечислены выплаты детям до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

По словам президента, решение о выплатах к Новому году было принято еще до начала пресс-конференции. Выплаты рассматривались как «небольшой скромный» подарок семьям на Новый год.