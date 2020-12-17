«Это меня задело»: Путин рассказал о росте цен на продукты

Президент Российской Федерации Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос о высоком росте цен на продукты питания.

По словам президента, цены начинают расти из-за курсовой разницы, что ожидаемо, но если цены растут без всякого рода объективных обстоятельств, то это сразу же вызывает острую реакцию.

«Это меня задело», — заявил Путин.

Также глава государства возмутился высоким ростом цен на макароны и хлеб, хотя в 2020 году в России был собран рекордный урожай зерна.

«Это что такое, это с какой стати», — возмутился глава государства.