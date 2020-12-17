У Путина в планах снизить черту бедности до 6% населения

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции объявил планы правительства по снижению числа граждан страны, которые живут за чертой бедности.

Глава государства отметил, что ситуация сложная и по его словам, коронавирусная инфекция вызвала ряд проблем. Однако Россия не раз сталкивалась с тяжелыми ситуациями в стране.

«В 2000 году за чертой бедности жили 29% населения — каждый третий. В 2017 году мы вышли на планку 12,3%. Сейчас эта планка приподнялась до 13,5% — это около 20 млн человек. Есть ли план? Да», — отметил Путин.

Также президент отметил, что правительство страны работает над тем, чтобы уже к 2030 году число людей, находящихся за чертой бедности, снизилось с 13,5% до 6%.