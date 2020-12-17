Путин рассказал о массовой вакцинации населения на пресс-конференции

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции рассказал о необходимости проведения массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в стране.

«По поводу необходимости всеобщей вакцинации: я считаю, что это нужно делать. Не только отечественные вирусологи, но и коллеги во всем мире считают, что один из путей преодоления пандемии — массовая вакцинация», — заявил Путин.

Однако сам президент России вакцинацию от коронавируса еще не делал. Путин объяснил это тем, что ему «пока не положено».

«До таких, как я, вакцины пока не добрались. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», — сообщил президент.