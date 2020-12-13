В 2021 году российских пенсионеров ждет ряд нововведений

В Совете Федерации Российской Федерации сообщили, что в 2021 году работающих пенсионеров ждут четыре нововведения.

Среди нововведений это индексация пенсий на 6,3% следующем году. Также в 2021 году вырастут социальные пособия. Кроме того, будет увеличен возраст выхода на пенсию. Пенсию начнут получать женщины, которые родились в 1965 году, а мужчины в 160 году.

Помимо этого, работающие пенсионеры должны заменить свои трудовые книжки на электронные.

Также изменения коснутся и системы накоплений. В Минфине и ЦБ РФ представляли пенсионный план, предусматривающий откладывание от зарплаты небольшой процент.