В метро Москвы камеры видеонаблюдения смогут определять людей, которым нужна медицинская помощь

Telegram-канал московского департамента транспорта проинформировал о том, что с 2021 года в столичном метро умные камеры будут способны обнаружить человека, который срочно нуждается в необходимой медицинской помощи. Также в департаменте сообщили, что система будет максимально автоматизирована так, чтобы была оперативно оказана медицинская помощь нуждающемуся в ней пассажиру метро.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что метро города Санкт-Петербурга с 1 декабря работает в зимнем режиме, соответственно, график работы поездов изменился так, что шесть станции подземного транспорта работают дольше, чем обычно.