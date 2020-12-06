Валерий Фальков, министр науки и высшего образования, сделал заявление о том, что более двух тысяч студентов из-за границы с начала учебного года отчислились из ВУЗов страны.

По подсчёту иностранных студентов (смотрели по притоку и оттоку) взяли первые 50 высших учебных заведений России, по итогу было вычислено, что в период с прошлого учебного года и нынешнего 2,5 тысячи иностранных студентов отчислились из российских вузов.