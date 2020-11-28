Более одному миллиону россиян оформили штрафы из-за нарушений мер по коронавирусу

По всей России получили более 1,1 миллиона россиян штрафы за нарушения мер по коронавирусной пандемии. Свыше миллиона протоколов было составлено сотрудниками органов, которые ведут за этим наблюдение. Ведомство МВД РФ сообщило, что протоколы были составлены по фактам нарушения перчаточно-масочного режима, карантина и самоизоляции.

Сумма штрафов составила около двух миллиардов с каждого протокола об установлении факта нарушения. Наиболее частая статья по протоколам - это ст. 20.6.1 Кодекс об Административных Правонарушениях России «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Ранее мы сообщали о том, что Россия находится на 5 месте по количеству подтверждённых случаев заболеваний коронавирусом.