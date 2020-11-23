Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ до 15%

Сегодня, 23 ноября, в понедельник, Владимир Владимирович Путин подписал закон о повышении налоговой ставки до 15%. Данная ставка повышается для тех категорий граждан, которые имеют годовой доход свыше 5 миллионов рублей. Для остальных категорий граждан сохраняется ставка в 13 процентов.

Ставка поднимется уже с 1 января 2021 года, но так как в законе говорится о доходе в 5 миллионов рублей, то для большинства граждан ничего не меняется.

Данный проект поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации был инициирован правительством и внесён на рассмотрение в Госдуму ещё осенью. В правительстве считают, что эта мера позволит бюджету получать ежегодную прибавку 60 миллиардов рублей.