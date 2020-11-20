В Новосибирске разработали дезинфицирующее средство от вирусов «Антивираза»

В Новосибирске в центре развития технологий «Вектор» ученые разработали новое дезинфицирующее средство, которое называется «Антивираза». Средство предназначено для предохранения от заражения широким спектром вирусов, таких как COVID-19, грипп и другие опасные инфекции.

На данный момент ситуация с коронавирусной инфекцией усугубляется, и маски с перчатками уже не являются достаточной защитой.



Кроме стандартных СИЗ в помещениях и местах, где скапливается большое количество людей, необходима частая дезинфекция.

С помощью разработанного дезинфицирующего средства «Антивираза» теперь можно будет использовать дезинфектор в широком формате: от распыления средства через пульверизатор до генератора «холодного тумана», а также добавления в воду при влажной уборке помещений.



Препарат примечателен тем, что не оставляет следов на коже, а также почти не имеет запаха. Разработанное средство содержит в себе вещество "эндонуклеаза бактериальная", которое является продуктом ЦРТ «Вектор». Также средство получило все необходимые документы для продажи.

Кроме того, «Антивираза» не вызывает аллергии или другой отрицательной реакции.