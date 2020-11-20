ЕГЭ и ВПР могут отменить

По всей России хотят отменить основные государственные экзамены во всех школах, а также отменить и всероссийские проверочные работы. Данная инициатива поступила от Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель». Соответствующее обращение отправили в Минпросвещения.

Так, предлагают принять срочные меры в виде отмены ОГЭ и ВПР в текущем учебном году, а ЕГЭ оставить только для поступающих в вузы.

Члены профсоюза призывают Минпросвещения признать неподготовленность образования для массового перехода на удаленный формат обучения. Кроме того, учителя сильно загружены и нагрузка только растет. Кроме того, всем известно, что у большинства семей нет минимальных условий для домашнего обучения.