В городе снизились преступления с незаконным оборотом наркотиков 13,7%

В городе Санкт-Петербург снизился показатель количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков до 13,7% от общего числа количества преступлений.

Эту информацию сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов президенту России на онлайн-заседании, которое было посвящено стратегии по антинаркотической политике на период до 2030 года.

А также, губернатор Александр Беглов отметил продолжительный спад числа подобных преступлений, и в текущем году их численность продолжает уменьшаться. Он отметил это как "устойчивую тенденцию к снижению общего уровня распространённости наркологических заболеваний".

Сотрудники правоохранительных органов искали наркотические вещества в клубах на Литейном и Конюшенной.