Известно, что в 2011 году Российская Федерация отказалась от системы вытрезвителей, в следствие чего, она была ликвидирована. Соответственно, оказывать помощь людям, которые оказались в сильном алкогольном опьянении, пришлось медицинским работникам, а именно: в основном с этим разбиралась скорая медицинская помощь.
Александр Хинштейн, один из авторов документа, назвал данное явление «правовой вакуум», так как данный случай не находится в компетенции медицинских работников, а от правоохранительных органов теперь ничего не зависит.
Также депутат Алексей Диденко тоже высказался по этому поводу и сообщил, что закон планируется принять уже во втором чтении, а также в третьем. С 1 января 2021 года законопроект должен вступить в силу.
Госдума поддержала закон и восстановлении вытрезвителей
Темы дня
- В Петербурге впервые появились вертикальные парковки
- В Санкт-Петербурге 1000 педагогов ушли на больничный
- Жители Петербурга смогут озвучить жалобы по поводу услуг такси и каршеринга
- Петербург побил рекорд по заболевшим: число инфицированных коронавирусом превысило 2 тысячи человек
- Беглов запустил движение на новом участке проспекта Ветеранов
В России ожидается возрождение системы вытрезвителей.
Известно, что в 2011 году Российская Федерация отказалась от системы вытрезвителей, в следствие чего, она была ликвидирована. Соответственно, оказывать помощь людям, которые оказались в сильном алкогольном опьянении, пришлось медицинским работникам, а именно: в основном с этим разбиралась скорая медицинская помощь.
|
По теме
Все новости рубрики
- В городе снизились преступления с незаконным оборотом наркотиков 13,7%Снижение преступности в сфере незаконного оборота наркотиков среди подростков, иностранных граждан, лиц без гражданства.
- Эффективность губернаторов будут оценивать по газификацииМинэнерго будет оказывать методологическую поддержку.
- Песков заявил об абсурдности выдачи диплома на всю жизньВ России может появиться формат «диплома по требованию», отражающий знания выпускника на данный момент.
- Ледокол «Евпатий Коловрат» передадут ВМФ в 2022 годуПетерубргская судостроительная фирма «Алмаз» рассказала о строительстве ледокола.
- Россия собирается экспортировать водород в страны АзииПредставители РФ уже ведут переговоры с промышленниками Японии.
- 16 ноября 2020, 19:25
- Кровля жилого дома на Ваське не выдержала ремонта и обрушиласьПричиной обрушения перекрытий на чердаке стал несогласованный ремонт в одной из квартир.
- 16 ноября 2020, 17:30
- На Бухарестской улице автомобиль не вписался в поворотАвтомобиль, не вписавшийся в поворот, перегородил трамвайные пути
- 16 ноября 2020, 14:00
- Дочь Михаила Боярского ищут судебные приставыЕлизавета боярская имеет долг в 34 тысячи.
|
следующая
- В России планируют запретить покупать иностранные маскиЭто связано с возможным дефицитом масок в стране.
- В Петербурге могут объединить основное и дополнительное образование Нововведение может помочь снизить нагрузку на ребенка.
- Самой надежной машиной на российском рынке признан Mercedes-Benz G-Class В автомобиле оказалась самая низкая вероятность поломок — 49,5%.
- Из-за пандемии Путин поручил оказать поддержку семьям с детьми до 7 летВыплаты планируются в размере 100% от среднего заработка.
- В России число увольнений из-за постов в соцсетях увеличилось в два разаРоссиянам приходится чаще задумываться над публикуемым контентом.
- Уличные художники Северной столицы создали арт-проекцию на стене зданияОна стала альтернативой граффити.
|
|
следующая
- 18:19
- Пациенты в коридорах и повязка вместо шапочки стали причиной штрафа для Елизаветинской больницы
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.