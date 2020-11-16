Госдума поддержала закон и восстановлении вытрезвителей

Известно, что в 2011 году Российская Федерация отказалась от системы вытрезвителей, в следствие чего, она была ликвидирована. Соответственно, оказывать помощь людям, которые оказались в сильном алкогольном опьянении, пришлось медицинским работникам, а именно: в основном с этим разбиралась скорая медицинская помощь.



Александр Хинштейн, один из авторов документа, назвал данное явление «правовой вакуум», так как данный случай не находится в компетенции медицинских работников, а от правоохранительных органов теперь ничего не зависит.



Также депутат Алексей Диденко тоже высказался по этому поводу и сообщил, что закон планируется принять уже во втором чтении, а также в третьем. С 1 января 2021 года законопроект должен вступить в силу.