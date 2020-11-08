Эффективность губернаторов будут оценивать по газификации

Александр Новак, глава ведомства Министерства энергетики Российской Федерации, сообщил, что был предложен новый показатель эффективности работы губернатора — исполнение региональных программ газификации.

Министр отметил, что для введения нового показателя Минэнерго окажет методологическую поддержку, для которой уже создан специализированный Центр по содействию газификации на базе Российского энергетического агентства. Задача центра — формирование предметных рекомендаций на региональном уровне и распространение лучших практик. Также Александр Новак сообщил о необходимости внедрения системы, которая будет контролировать исполнение программы газификации. Стоимость реализации программ газификации в России оценивается экспертами почти в 2 трлн рублей.

Предполагается, что нововведение поможет обеспечить качество, скорость и простоту получения услуги населением при минимальной стоимости. По словам министра, к 2030 году планируется достичь целевого показателя 83%.