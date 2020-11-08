Песков заявил об абсурдности выдачи диплома на всю жизнь

Дмитрий Песков, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, сообщил, что в России на следующих этапах развития документы о высшем образовании могут изменить свой формат на так называемые «дипломы по требованию». Такой документ позволит показывать актуальную информацию по знаниям выпускника на момент предоставления диплома.

«Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций, не могут быть замещены на портфолио. Они остаются, но они должны будут мигрировать в формат «диплом по требованию» …», — заявил Песков.

Кроме того, спецпредставитель президента России отметил, что выдавать диплом на всю жизнь глупо, ведь знания, полученные в вузе, растрачиваются со временем.