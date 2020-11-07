Ледокол «Евпатий Коловрат» передадут ВМФ в 2022 году

Вчера, 6 ноября, пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что во время совещания в Адмиралтействе Санкт-Петербурга, эксперты рассматривали вопросы строительства надводных кораблей и судов. Николай Евменов , главнокомандующий ВМФ России, рассказал, что при строительстве ледокола «Евпатий Коловрат» было применено множество инновационных решений.

Проект был разработан конструкторским бюро «Вымпел» Нижнего Новгорода. Водоизмещение корабля составит 4 тысячи тонн, длина корпуса — 82 метра, а ширина — 19. Сейчас корпус ледокола уже насыщают оборудованием.

Специалисты отметили, что основаня цель для ледокола — самостоятельная проводка судов в ледовых условиях. Объект будет заниматься буксировкой в случае необходимости и доставкой грузов до удаленных территорий. Судно сможет развивать скорость до 14 узлов, благодаря чем судно сможет ломать льды толщиной до метра. Экипаж составит 28 человек. Авторы поделилсь, что «Евпатий Коловрат» можно считать облегченной версией «Ильи Муромца».