Россия собирается экспортировать водород в страны Азии

Россия в скором времени может наладить экспорт водорода в ряд азиатских стран. Представители страны проводят переговоры о поставке с министерством экономики, торговли и промышленности Японии, а также с рядом крупных промышленных групп государства. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Павел Сорокин издательству Nikkei. Россия собирается экспортировать в Японию до 2 миллионов тонн водорода к 2035 году.

Также отмечается, что водород могут начать поставлять в Китай и Южную Корею. При этом, по словам заместителя главы Минэнерго, поставлять водород можно и в европейские страны.

Мировой спрос на водород растет. К 2019 году он достиг 71 миллиона тонн, а к 2070 может превысить 500 миллионов.