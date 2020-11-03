В России планируют запретить покупать иностранные маски

В Российской Федерации планируется ввести запрет на закупку масок из других стран.

В Минпромторге внесли соответствующие изменения в список продукций, которые указаны в запрете на допуск к государственным закупкам. Данный проект постановления правительства уже опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Исходя из данных Минпромторга, из-за отсутствия спроса на медицинские маски в России приостановили производство ряда российских производителей масок. На данный момент на складах остается около 141 млн масок. Отмечается, что может возникнуть дефицит масок, из-за прекращения их проиводства.