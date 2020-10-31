В Петербурге могут объединить основное и дополнительное образование

Возможность объединения дополнительного образования с основным отметила Елена Спасская, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию. Специалист считает, что главное не заменить основное образование, а внедрить кружки и секции в учебное заведение.

Считается, что возможное объединение может помочь детям, снизив их нагрузку. К примеру, учащийся посещает секции по спорту, тогда в школе ему можно не ходить на уроки физкультуры.

По словам Елены Спасской, данное нововведение нужно рассматривать не как очередную реформу, а как возможность расширить возможности в учебных заведениях.