Самой надежной машиной на российском рынке признан Mercedes-Benz G-Class

Проанализировав российский рынок автомобилей, эксперты составили рейтинг самых надежных моделей и марок машин.

Исходя из данных Gruzdev Analyze, а также сети автосервисов Fit Service, первое мето в рейтинге по надежности занял немецкий автомобиль Mercedes-Benz G-Class. У внедорожника оказалась самая низкая вероятность поломок — 49,5%.

Следом за немецким внедорожником в топ вошли японский автомобиль Toyota Camry с вероятностью поломок 51,1%, чешский кросовер Skoda Yeti — 51,6% и Skoda Superb вместе со Skoda Rapid.

Самым надежным автомобилем среди отечественных моделей LADA, оказался внедорожный хэтчбек LADA X-Ray с вероятностью вывода из строя 52,96%. По сравнению с общим рейтингом, российский автомобиль занял 21 место в общем топе.