В больнице Челябинска произошел взрыв

В субботу, 31 октября, в Челябинском госпитале для коронавирусных пациентов на базе ГКБ №2 около десяти утра произошел взрыв.

По данным регионального ГУ МЧС, в больнице взорвалась кислородная станция. Перед этим в кислородной будке возникло возгорание.

В результате взрыва в здании произошел пожар на 1 и 2 этаже. Также в стоящей рядом девятиэтажке повредило оконные стекла.

Из больницы эвакуировали 150 человек. В результате взрыва никто не пострадал. Пожарным удалось локализовать пожар до площади 130 квадратных метров. Отмечается, что у пациентов реанимации сохраняется доступ к кислороду.