Из-за пандемии Путин поручил оказать поддержку семьям с детьми до 7 лет

Владимир Путин обязал правительство Российской Федерации рассмотреть вопрос о выплатах больничных пособий родителям, у которых семье дети до 7 лет, независимо от продолжительности стажа. Соответствующее поручение Президента РФ должно быть исполнено до 1 декабря 2020 года.

"Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты", - сообщается в поручении.

Размер пособия по временной нетрудоспособности, согласно законодательству, зависит от стажа работника. Те работающие, кто имеет страховой стаж 8 и более лет — 100% среднего заработка, стаж от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка , стаж до 5 лет — 60% среднего заработка.