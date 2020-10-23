Якутия и Санкт-Петербург будут развивать Арктику вместе

И.о. председателя правительства Якутии Андрей Тарасенко и вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов провели встречу, в рамках которой обсудили сотрудничество регионов в развитии Арктики.

Встреча состоялась в Якутске. На ней было подписано соглашение о сотрудничестве между комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики и министерством по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии. Также петербургский комитет будет сотрудничать с СВФУ имени Аммосова.

Соглашение в первую очередь касается науки, промышленности, бизнеса и судостроения. Батанов сообщил, что петербургские предприятия готовы помочь Якутии в проектировании и обеспечении поставками глубоководного флота, который планируется создать.