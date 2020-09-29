IPhone 12 появится в продаже уже с начала октября

Стало известно, когда поступят в продажу новые iPhone 12. Так, новинки поступят на рынок в две партии, из которых первая намечена уже на 5 октября. Таким образом, октябрь начнется с появления в розничных магазинах новой модели IPhone.

Однако эта партия подразумевает лишь некоторые вышедшие модели. Речь идет о базовой модели и о mini модели. Различаться модели будут тремя вариациями объема внутренней памяти. Так, любители новинок от Apple смогут приобрести версии с 64, 128 и 256 Гб памяти. Известно, что базовая модель и модель mini будут отличаться размером дисплея: 6,1 дюйма и 5,4 дюйма соответственно.

Отмечается, что остальные модели нового IPhone 12 появятся в магазинах лишь с ноября.