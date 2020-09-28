Очередная порция санкционных продуктов уничтожена в Петербурге

В Северной столице изъяли незаконные продукты из розничных магазинов. Все произошло после того, как сотрудники Санкт-Петербургской таможни обнаружили санкционные продукты. Проверка проходила вместе с должностными лицами управления Федеральной службы по ветеринарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. В ходе проверки была выявлена реализация санкционных продуктов из стран Евросоюза.

Примечательно, что продукты не прошли сертификацию, а также не имели документов, разрешающих торговать данной продукцией на территории России. Товары были изъяты и уничтожены Россельхознадзором.