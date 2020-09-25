Малообеспеченным россиянам, возможно, выдадут сертификаты на продукты

В Госдуме приступили к разработке законопроекта об обеспечении нуждающихся россиян в сертификатах на продукты. При этом Ярослав Нилов, глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов, отмечает, что необходимо определить критерии, по которым будут выделять нуждающихся в продуктовых сертификатах граждан страны.

Известно, что планируется выдавать сертификаты на сумму более чем 25% от прожиточного минимума по региону. Средства, затраченные магазинами, компенсируют из бюджетных средств России.