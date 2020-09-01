Путин не против соревнований по киберспорту в российских школах

Президент России Владимир Путин сообщил, что он одобряет проведение в российских школах соревнований по киберспорту. Глава государства заявил, что запрещать их не нужно, а лучше правильно организовать процесс.

«Что касается соревнований (по киберспорту), то пожалуйста», — говорит президент, предложив подумать об организации подобных соревнований в стенах школ.

Владимир Путин подчеркнул, что этот процесс надо поставить «на правильные рельсы» и тогда соревнования по киберспорту в школах России станут весьма полезными, а запрещать этот спорт в школах крайне глупо.