В России появится возможность получать дипломы в электронном виде

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что на данный момент в министерстве прорабатывается вопрос появления в российских вузах электронных дипломов.

Однако законопроекта пока еще не готовили. Валерий заявил, что возможность лишь может появиться, вопрос в стадии проработки. Обещать преждевременно он не стал. Таким образом, министр отметил, что ещё рано обсуждать внедрение электронных дипломов, также как и рано говорить о электродных трудовых книжках, которые в июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещал внедрить и заменить ими бумажные аналоги.