В России появится возможность пополнять карты в магазинах у касс

ЦБ рассматривает возможность внедрения сервиса по внесению наличных на кассах магазинов. Подобная система сделает финансовые услуги в отдаленных и малонаселенных регионах страны более доступными. Об этом сообщает Михаил Мамута в эфире телеканала «Россия 1».

Михаил – руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка. Также он добавил, что такая система будет безусловно востребована, ведь человеку часто нужно снять наличные и пополнить свою карту, а также пополнить счет либо совершить любую иную операцию.



Однако для запуска новой системы нужно время. Также, возможно, понадобятся изменения в действующих законах.

Напомним, что в России уже есть такая услуга. Однако ее сервис сильно ограничен. На данный момент он доступен для клиентов платежных систем Visa, MasterCard, «Мир», для некоторых банков: Сбербанк, ПСБ и «Ак Барс», и некоторых торговых сетей: Metro, Billa и «ВкусВилл».

Для новой системы пополнение банковских карт в магазинах протестирует Промсвязьбанк. Подобные тестирования планируют Ак Барс Банк, «Дом.РФ», крымский РНКБ и платежная система Visa.



