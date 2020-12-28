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Россияне рассказали, как 2020-й год изменил их жизни

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© Фото: pixabay.com

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Для всех произошли различные изменения: и плохие, и хорошие.

Уходящий год изменил жизнь 47% россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования соцсети «Одноклассники» и ResearchMe.

Респонденты оценили 2020 год, а также рассказали, какой период в жизни они считают самым трудным.

64% молодых людей до 24 лет заявили о полном изменении жизни, 25-34 лет - 53%. При этом треть отметивших изменения считают их удачными, а 41% - наоборот.

31% опрошенных начали трепетнее относиться к своим друзьям и близким. При этом почти такое же число респондентов рассказали, что стали реже общаться с друзьями.

Россияне также стали больше готовить (22%). 21% честно признались, что прибавили в весе, а 10% - что похудели.

Вынужденное нахождение дома многих привело к новым хобби. Например, 18% стали больше читать, 12% завели питомца.

Молодежь назвала период пандемии самым трудным в своей жизни (68%), при этом люди до 34 лет также считают его самым нелегким (60%). А вот граждане постарше называют в качестве сложного начало 90-х.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в этом году из-за пандемии коронавируса в России закрыли на карантин все население на несколько месяцев. Из-за этого многие люди лишались работы и дохода и были вынуждены кардинально менять свою жизнь и привычки.

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