Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Об этом говорится в опубликованном 8 ноября распоряжении, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Пробная перепись населения, которая охватит около 550 тыс. человек, запланирована на 1-31 октября 2018 года. «Это периоды, в течение которых будут собираться сведения о населении», - говорится в документе.

Ранее Росстат предложил проводить Всероссийскую перепись населения онлайн. Ведомство считает, что провести процедуру можно с помощью интернет-портала госуслуг.